Buurtbewoners Grensstraat winnen dispuut: geen appartementen voor hun deur 06 september 2018

02u44 0

Er komen geen appartementen aan de Grensstraat in Borsbeek, dat besliste de deputatie van de provincie Antwerpen. Ze volgen daarmee de vrees van de buurtbewoners van de Grensstraat en de Posthoevestraat dat er teveel verkeer bij zou komen. WE-Assist krijgt bij gevolg geen bouwvergunning.





Goed nieuw voor de bewoners van de Grensstraat en de Posthoevestraat in Borsbeek. Het Antwerpse stadsbestuur en de deputatie van de provincie Antwerpen weigeren een vergunning af te leveren voor het bouwproject op de grens tussen Borsbeek en Deurne. BVBA WE-Assist wilde er drie woonblokken bouwen goed voor 75 appartementen. Vooral de extra verkeersdrukte en het uizicht op een groot appartementencomplex stootte de Borsbekenaar tegen de borst. Zij kregen de steun van het Borsbeekse gemeentebestuur in hun strijd tegen het project. Burgemeester Dis Van Berckelaer vroeg zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. Op 9 mei weigerde het Atwerpse schepencollege de stedenbouwkundige vergunning te verlenen en een goede maand later gaf ook de provincie de buurtbewoners gelijk. WE-assist kon hiertegen in beroep gaan maar besloot dat niet te doen. De gemeente Borsbeek is dan ook erg blij met deze beslissing.





(ADA)