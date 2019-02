Buren trappen zwangere vrouw in buik na ruzie over kinderstep; 19-jarige verdachte aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen Patrick Lefelon

25 februari 2019

18u31 98 Deurne Twee vrouwen en hun vrienden hebben zondag een zwangere buurvrouw aangevallen. Eén van de mannen gaf de vrouw een trap in de buik. Een ambulancier die de gewonde dame wilde beschermen, kreeg ook klappen en is een week werkonbekwaam. Het Antwerpse parket bevestigt dat vandaag een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij wordt verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen.

Maandagmiddag ligt Tatiana Leirs op een donker gemaakte kamer van de materniteit in AZ Monica in Deurne. Het felle zonlicht kan zij nog niet verdragen. Zij is net terug van een echografie.

Tatiana: “Ik ben gerustgesteld. Met de baby is alles in orde. Ik ben nu 27 weken. Straks mag ik naar huis. Mijn hoofdpijn komt van de klappen die ik in mijn gezicht heb gekregen.” Volgens Tatiana stelden de vrouwen zich al eerder extremistisch en onverdraagzaam op.

De ruzie ontstond zondag rond 17 uur toen Tatiana die in de Arena-buurt in Deurne woont, de buren vroeg om de step van de kinderen niet meer in de hal te laten rondslingeren. Zij was er de avond voordien over gevallen toen zij in het halfduister de lichtknop zocht.

Huilend en bevend van schrik

Tatiana: “Ik sprak de buurvrouw en haar vriendin erop aan. De twee dames zijn altijd gesluierd, op hun ogen na. Die vriendin pakte de step vast en duwde die in m'n buik. Zij schold mij uit en ineens had zij mij bij mijn haar vast. Ik kreeg klappen in mijn gezicht en rukte mij dan los. Terug in mijn appartement belde ik de hulpdiensten en mijn vriend. Die wilde onmiddellijk komen maar ik raadde hem dat af om de situatie niet te laten escaleren.”

De ambulanciers van Ambuce vonden Tatiana, huilend en bevend van schrik, op een bankje buiten. De plukken haar hingen op haar kleding. Toen het gezelschap even binnenging om de spullen van Tatiana te nemen, doken de buurvrouwen weer op.

Ik heb al spijt dat wij een jaar geleden dat appartement hebben gekocht. De nieuwe buren wonen er minder lang. In oktober stond één van hen al eens met een mes te zwaaien. Tatiana

Een ambulancier: “Die dames waren heel vijandig ingesteld. Er werd geroepen en ineens kwamen vier, vijf mannen de hall binnen. Ik raakte nog buiten maar mijn collega en de zwangere mevrouw werden tegengehouden. Mijn collega probeerde de vrouw te beschermen maar hij kreeg enkele stompen en trappen waardoor hij en die mevrouw opzij vielen. Dan zag ik hoe een man die zwangere mevrouw in haar buik schopte. Met trekken en duwen zijn wij toch tot in de ambulance geraakt. Die mannen bleven rond onze ziekenwagen hangen. Tot zij ineens de sirenes van de politie hoorden. Dan zijn zij met gierende banden vertrokken.”

Verhuizen

Voor Tatiana en haar vriend was dit niet het eerste incident. “Ik heb al spijt dat wij een jaar geleden dat appartement hebben gekocht. De nieuwe buren wonen er minder lang. In oktober stond één van hen al eens met een mes te zwaaien. De politie is toen tussenbeide gekomen maar het is ons woord tegen dat van hen.”

Ook deze keer heeft de politie een proces-verbaal opgesteld. Alle betrokkenen zullen verhoord worden. Er is een apart proces-verbaal opgesteld voor het geweld tegen de ambulanciers.

Dokter Jan Christaens, zaakvoerder van Ambuce: “Steeds meer mensen reageren hun frustraties af op medisch personeel zoals ambulanciers of medewerkers op spoeddiensten van ziekenhuizen. Het aantal incidenten blijft maar toenemen. Het zijn er veel te veel om goed te zijn. En dan te denken dat veel ambulanciers vrijwilligers zijn die gewoon graag mensen helpen."