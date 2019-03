Buren die betrokken waren bij aanval op zwangere vrouw stonden op OCAD-lijst Syriëganger Siraj E.M. blijft in de cel omdat hij een zwangere vrouw in Deurne zou hebben aangevallen PLA/BJS

19u16 0 Deurne Syriëganger Siraj E.M. (19), die is opgepakt omdat hij in een appartementshal in Deurne de zwangere Tatiana Leirs (29) aanviel, moet langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer beslist. De piepjonge Siraj E.M. is goed bevriend met de bovenburen van Tatiana: een koppel dat in 2016 op de terreurlijst OCAD prijkte.

Siraj E.M. werd maandag opgepakt voor opzettelijke slagen en verwondingen aan de zwangere Tatiana Leirs, zondag in de hal van haar appartementsgebouw in de Arena-wijk in Deurne. De schermutseling zou er gekomen zijn na een ruzie tussen Leirs en haar bovenburen over rondslingerend speelgoed in de hal, waarna vrienden van de bovenburen opdaagden. Een van hen zou de vrouw geslagen hebben en hard tegen de muur hebben geduwd en later ook nog een ambulancier hebben aangevallen. De twee slachtoffers raakten lichtgewond.

Syrië

De bovenburen van slachtoffer Tatiana zijn Sofyane F. (22) en diens 22-jarige vriendin. De twee zijn gekend door justitie: in 2016 werden hun namen toegevoegd aan de OCAD-lijst omdat ze plannen hadden om naar Syrië te vertrekken.

Siraj E.M. is goed bevriend met Sofyane F. Dat blijkt uit gsm-gesprekken van de jongeman die begin deze week in onze krant uitlekten. In de sms’en vroeg Siraj E.M. aan zijn vriendin (die bij een dokter of in een ziekenhuis werkt) om voor Sofyane F. een doktersbriefje te vervalsen.

Aanslag

Met de recente aanhouding in het dossier over de aanval op flatbewoonster uit Deurne dikt de piepjonge Siraj E.M. zijn gerechtelijk palmares alweer aan. In 2016 werd hij gearresteerd omdat hij naar Syrië wilde reizen om zich aan te sluiten bij radicale moslims. Hij werd in Turkije onderschept. De man werd als minderjarige een tijdlang in een gesloten jeugdinstelling opgesloten. Een aantal meerderjarige vrienden van hem werd later veroordeeld omdat zij plannen hadden om aanslagen te plegen tegen Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter en in het Centraal Station. Ook Siraj E.M. werkte mee aan die plannen.