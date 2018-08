Britse schilder toont werk in districtshuis 07 augustus 2018

In de zijvleugel van het districtshuis in Deurne stelt de Britse kunstschilder James Jones zijn werk tentoon. Jones geeft les in Kasteel Sterckshof. De gratis expo 'James Jones: Naar het leven geschilderd' is een selectie van recente en oudere werken. Alle werken zijn direct naar het leven geschilderd en getekend. James gelooft in het malen en mengen van zijn eigen olieverf op basis van historische recepten.





In zijn werk hoopt hij de stroom van licht en natuurlijke schoonheid op een tijdloze manier weer te geven. Hij wil het verleden niet imiteren, maar in plaats daarvan voortbouwen op de kennis van vroegere meesters. De tentoonstelling loopt van vrijdag 31 augustus tot en met zondag 2 september. (ADA)