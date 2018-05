Brandje in schrijnwerkerij 19 mei 2018

De brandweer van Antwerpen moest zich gisterochtend rond half acht richting de Tweemontstraat in Deurne reppen voor een industriebrand. Bij aankomst bleek dat er een aantal doeken in brand waren gevlogen in een schrijnwerkerij. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand vlug onder controle krijgen. Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft. Er vielen geen gewonden bij het incident.