Brand in districtshuis vermoedelijk kwaad opzet 150 personen geëvacueerd, donderdagochtend mag gebouw terug open Sander Bral

14 november 2018

16u46 0 Deurne Het districtshuis van Deurne is woensdagnamiddag opgeschrikt door een brandje in de lift die heel wat rook veroorzaakte. Ongeveer 150 mensen werden onmiddellijk geëvacueerd en het gebouw zal woensdag niet meer vrijgegeven worden. Donderdagochtend opent het districtshuis opnieuw. De politie vermoedt kwaad opzet.

In een liftkoker van het Deurnese districtshuis is woensdagnamiddag brand uitgebroken. Het vuur bracht heel wat rook met zich mee waardoor alle aanwezige personeel en bezoekers het gebouw onmiddellijk moesten verlaten. De brandweer had de situatie snel onder controle en trof verbrand papier aan in de lift. De lokale politie van Antwerpen bevestigt dat er mogelijk kwaad opzet in het spel zit. De brand zou aangestoken zijn door ontevreden bezoeker van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Daar krijgen mensen soms slecht nieuws te horen”, zegt districtsvoorzitter Tjerk Sekeris (N-VA), die zelf niet aanwezig was tijdens de brand en evacuatie. “Mogelijk kon een bezoeker niet om met een bepaalde boodschap en stichtte hij uit frustratie een vuurtje. De schade bleef gelukkig beperkt. Door de aanhoudende geurhinder blijft het gebouw vandaag gesloten. Personeel mag uiteraard wel even binnen onder brandweerbegeleiding om hun spullen op te halen. Morgenvroeg gaat het districtshuis gewoon terug open. Mensen die door dit ongemak hun afspraak gemist hebben, krijgen donderdag en vrijdag voorrang aan onze diensten.”

De precieze oorzaak van de brand wordt onderzocht. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Er vielen geen gewonden bij het incident.