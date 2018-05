Bosuilstadion wordt yogatempel voor één dag 18 mei 2018

Het Grote Yogaproject strijkt neer in Antwerpen. De initiatiefnemers Pieter Van Bocxlaer en Nina De Man zoeken altijd drie tot de verbeelding sprekende locaties uit om grootschalige yogasessies te organiseren voor een goed doel. De eerste sessie vindt plaats in het Bosuilstadion op zondag 3 juni.

De volgende twee locaties en datums worden later bekend gemaakt. Als goede doel viel de keuze op de Antwerp Streetboys. Deze organisatie heeft als doel dak- en thuislozen, mensen met verslavingsproblematieken of ex-gedetineerden te ondersteunen onder het motto 'voetbal als motivatie voor een beter leven'. "Ik volg al vijftien jaar yoga en geef zelf al acht jaar les. Telkens ben ik verrast van de kracht die uit zo'n groep mensen ontstaat. Zo is het idee ontstaan voor dit initiatief. Wij geven een gratis yogasessie en het geld gaat integraal naar een goed doel", vertelt De Man.





De spelers van Antwerp Streetboys zullen zelf ook deelnemen aan de yogasessie als dank voor de steun van Het Grote Yogaproject. "Van in het begin waren alle betrokken partijen het erover eens dat we niet gewoon een cheque wilde ontvangen. Met het geld willen de Antwerp Streetboys een groot evenement organiseren voor jong en oud. Maar hoe dat er uit zal zien, houden we nog even geheim", vertelt Pia Plasmans van Sporting A. De Man benadrukt dat iedereen kan deelnemen aan de sessie: "De oefeningen die we zullen doen, zijn voor iedereen toegankelijk." Voor de sessie betaal je 10 euro. Meer informatie en inschrijven kan via www.hetgroteyogaproject.be. (ADA)