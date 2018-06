Bosuil wordt yogatempel voor één dag 04 juni 2018

Geen gejoel en gezangen op de Bosuil gisterenmorgen maar een uiterst ontspannen sfeer. Meer dan honderd mensen rolden langs de zijlijn matjes uit voor Het Grote Yoga Project van Nina De Man. De opbrengst gaat naar De Antwerp Streetboys. Er werd meer dan duizend euro ingezameld met deze sessie. Er volgen binnenkort nog twee yogasessies maar over de locatie wil De Man nog niets kwijt. "Er zit altijd sport, cultuur en natuur bij. Sport hebben we nu gehad. We zijn aan het praten met een festival. Dat zou natuurlijk erg fijn zijn", aldus De Man. Zien we binnenkort op Tomorrowland allemaal mensen yoga beoefenen? (ADA)