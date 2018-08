Boegbeelden Vogels en Almaci steunen districtslijst 28 augustus 2018

De partij Groen pakt voor de districtsraadsverkiezingen in Deurne met bekend volk uit. Nationaal voorzitter Meyrem Almaci staat op plaats 16, voormalig minister Mieke Vogels op 28. Lijsttrekker is schepen Karen Maes. Ook in 2012 steunden Almaci en Vogels de Deurnese lijst.





Groen koos voor een lijst waarop geboren en getogen Deurnenaren afwisselen met nieuwkomers. Zo staat Nederlander Mathijs Post (34), geboren Hagenaar en thuis in sociaal-cultureel werk, op nummer 2. Hij betreurt dat slechts één op de acht niet-Belgen zal meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. "De ambtenaar vroeg wel zes keer of ik me echt wilde registreren. Aanmoedigend is dat niet. Daarom ben ik trots op de grote diversiteit van onze lijst."





Arbër Halili (29) is van Kosovaarse origine en staat vierde. Oorlog bracht hem op zijn negende naar België. Hij is gerechtsvertaler-tolk. Halili focust zich op verkeersveiligheid.





Nieuwe gezichten zijn verder nog ervaringsdeskundige in armoede Tony Blockx (47) op de elfde plaats en bezielster van Groen Eksterlaar Chris Bekaert (61) als twintigste.





Lijstduwer op plek 29 is oud-schepen Walter Verbruggen. (PHT)