Bloembakbrand door sigaret 09 augustus 2018

Aan de achterzijde van een gebouw aan de Thibautstraat in Deunre vatte een houten bloembak dinsdag vuur. Enkele buren merkten de brand op en gingen het vuur met emmers water en een tuinslang te lijf. De eigenares van 31 jaar was op het moment zelf niet thuis. De bloembak was snel geblust. Er stonden ook nog twee gelijkaardige bloembakken. De plantjes stonden heel droog. Er lagen een aantal sigarettenpeuken rond. Wellicht lag een slecht gedoofde sigaret aan de oorzaak van de beperkte brand. "Enige voorzichtigheid blijft geboden", klinkt het bij politie Antwerpen. (BSB)