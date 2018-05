Bloembak vertelt geschiedenis 25 mei 2018

Een bloembak moet voortaan de geschiedenis van de Bijenhofstraat in Deurne vertellen. De vorige bloembak was dringend aan vervanging toe, dat bleek na de Buurt Aan de Beurt-actie. Tijdens de voorstelling van de eerste Deurnse honing op de begraafplaats Sint-Rochus kwam het verhaal van buurtbewoonster Marth Govaerts uit de Bijenhofstraat ter sprake. Zij is de dochter van imker Jaak Govaerts die vroeger in de hovenierderij in de Sint-Rochusstraat woonde. Deze hovenierderij werd vaak het 'Bijenhof' genoemd. Bij de verkaveling rond de hovenierderij werden nieuwe straten aangelegd. Omdat heel de familie begaan was met de bijenteelt, stelde Jaak Govaerts de naam Bijenhofstraat voor aan het bestuur. Deze straatnaam werd uiteindelijk goedgekeurd in 1959. Voortaan staat het verhaaltje te lezen op de bloembak.





