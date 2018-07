Bloedhete fandag lokt 8.000 Antwerp-supporters 23 juli 2018

Muziek, een loden zon en een kolkende sfeer: zo'n achtduizend fans van The Great Old zorgden zaterdag voor de aftrap van het nieuwe seizoen op de Bosuil. Zondag werd dat gevolgd door een galamatch tegen het sterke, Griekse Panathinaikos.





Nadat coverband Les Truttes het publiek had klaargestoomd, was het tijd voor de voorstelling van de spelers.





De applausmeter sloeg onder meer bij publiekslievelingen Geoffry Hairemans en William Owusu fors uit. De nieuwe shirts én ook al nieuwe spelersbus hadden veel bekijks.





Komend weekend speelt rood-wit zijn eerste competitiematch op Charleroi, op 4 augustus mag Kortrijk met bibberende knieën naar de Bosuil afzakken.