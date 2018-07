Blauwalgen palmen visvijver Rivierenhof in door hitte 24 juli 2018

De grote visvijver van het Rivierenhof heeft te kampen met blauwalgen. Deze algen zijn giftig voor mens en dier. Wie ermee in contact komt, krijgt klachten als hoofdpijn, misselijkheid en irritatie van de slijmvlieswegen. Ook huisdieren kunnen ernstig ziek worden als ze met de blauwalg in aanraking komen. De blauwalgengroei wordt veroorzaakt door de aanhoudende hoge temperaturen en voedselrijke water. Toch is er niet meteen gevaar voor de bezoekers. "De domeinwachters hebben gisteren waarschuwingsborden geplaatst. Hoewel dat eigenlijk niet nodig is want in heel het park geldt er een verbod op het betreden van de vijvers. Ook als er geen blauwalgen aanwezig zijn. Dat geldt ook voor honden", vertelt Anouche De Keyzer van het Rivierenhof.





De algen verwijderen heeft met dit warme weer geen enkele zin. "Het enige wat we kunnen doen is er proberen voor te zorgen dat ze zich minder snel voortplanten. Daarom zullen we vanaf vandaag de fonteinen in de vijvers overdag stil leggen. Algen produceren van zichzelf al heel veel zuurstof. Met de fontein komt er nog eens extra zuurstof bij waardoor de algen zich gemakkelijk vermenigvuldigen", vertelt parkbeheerder Patrick Van Riet.





Het is wachten op koeler weer en regen. Pas dan zullen de algen stelselmatig afnemen.





"Maar het ziet er niet naar uit dat dat er zit aan te komen", weet Patrick. (ADA)