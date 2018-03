Bib blijft week dicht nadat inbrekers kluis opblazen 07 maart 2018

02u29 0 Deurne Inbrekers hebben afgelopen weekend de Couwelaarbib in Deurne om zeep geholpen. Ze raakten binnen via een kapotgeslagen raam, bliezen de kluis op en konden uiteindelijk met laptops en enkele duizenden euro's aan de haal gaan. De bibliotheek moet noodgedwongen een week gesloten blijven om de ravage op te kuisen.

De lokale politie van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de inbrekers die afgelopen weekend de bibliotheek Couwelaar in de Te Couwelaarlei in Deurne een ongewenst bezoek brachten. De inbrekers konden het alarmsysteem van de bib omzeilen en een ruitje inkloppen om binnen te geraken. Ze doorzochten de volledige eerste verdieping waar ze laptops stalen en brandkasten openbraken. Ze berokkenden ook veel schade aan deuren, kasten en elektronica. De kluis van de bibliotheek zou zelfs opgeblazen zijn. Het is nog niet duidelijk hoeveel cash geld er gestolen is, maar het zou tot vijfduizend euro kunnen gaan. Door de ravage en de ontmantelde beveiliging blijft de bibliotheek deze week gesloten tot maandag. In die tijd moeten alle elektriciteitskasten en -kabels hersteld worden en zal de brandweer het gebouw opnieuw moeten controleren.





Leentermijn verlengd

Tijdens de sluiting loopt er een stop voor oplopend leengeld van boeken en andere media en worden de leentermijnen uitgesteld. Geleende media kunnen wel nog ingeleverd worden in de inleverbus van de bib. Boeken zouden er niet beschadigd geraakt zijn tijdens de plundertocht. De politie is bezig met het onderzoek. (BSB)