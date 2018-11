Bewoners Tweemontstraat in Deurne vrezen nog meer chaos bij start werken Theunisbrug: “Het leven wordt hier ondraaglijk” David Acke

21 november 2018

16u09 0 Deurne “De buurt davert letterlijk op haar grondvesten,” klinkt het bij een aantal bewoners van de Tweemontstraat in Deurne. Al twee wagens werden op korte tijd vernield door vrachtverkeer en bovendien maken heel wat foutparkeerders, snelheidsduivels en obstakels op het fietspad de straat niet langer leefbaar. Binnenkort komt daar ook het vrachtverkeer voor de bouw van de nieuwe Theunisbrug bij.

Verkeersblokken die het fietspad blokkeren, foutparkeerders, een zone 30 die niet gerespecteerd wordt en binnenkort moet ook het werfverkeer dat de nieuwe Theunisbrug zal bouwen nog eens door de geplaagde Tweemontstraat in Deurne. Verschillende bewoners trekken daarom aan de alarmbel nadat verschillende wagens beschadigd werden door werfverkeer. Maandag was het de wagen van Kamiel Monnoyeur die er moest aan geloven.

“Een vrachtwagen kwam verschillende bureaucontainers leveren. Die zullen gebruikt worden voor de arbeiders en het personeel die de nieuwe brug over het kanaal zullen bouwen. Het tweede deel van die lading heeft mijn wagen volledig doorboord. De kostprijs wordt geraamd op 3 tot 4.000 euro,” vertelt Kamiel. De buurman van Kamiel zag alles gebeuren en waarschuwde de chauffeur van de vrachtwagen. “Die man is meteen gestopt. Ik verwijt hem ook niets. De verzekering zal tussenbeide komen maar daar ben ik op dit moment niets mee.” Op 23 oktober werd al een Volvo meegesleurd door een depannagebedrijf, dat in de straat gevestigd is. Toen werd een wagen enkele meters meegesleurd. “Zij kunnen de bocht om hun oprit op te rijden onmogelijk maken.”

Kamiel stelt zich de vraag wanneer er actie ondernomen zal worden om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden. “En dan bedoel ik het niet alleen materieel. Voor fietsers is het hier nog gevaarlijker.” De Deurnenaar begrijpt dat er werken nodig zijn en dat dat werfverkeer met zich mee brengt maar volgens hem moet er toch eens goed nagedacht worden hoe dat op een veilige manier moet gebeuren.

Om de problematiek aan te kaarten probeer de Kamiel al verschillende instanties te pakken te krijgen maar kreeg nergens gehoor. “Ik heb goede ervaring met de Blauwe Lijn maar ‘s morgens kan je hen niet bereiken. Toen ik belde kreeg ik te horen dat ik een interventieteam moet bellen. Maar zij zeggen me dat ik bij het wijkteam moet aankloppen. Zo blijf je bezig.” Gisteren trok Kamiel richting het wijkteam en trok zoals gevraagd een nummertje en nam plaats in de wachtzaal. “Drie mensen trokken een nummertje en geen van die drie werd geholpen. De mensen die geen nummertje hadden, liepen gewoon naar het loket en werden geholpen. Uiteindelijk heb ik met niemand kunnen spreken,” aldus Kamiel

Bij Vlaamse Waterwegen, die verantwoordelijk is voor de werken aan de Theunisbrug, was de verantwoordelijke niet bereikbaar.

Ondertussen staat zijn huis te koop en verlaat hij binnenkort Deurne. “Het is hier eigenlijk niet meer leefbaar. Ik ga niet zeggen dat ik enkel verhuis voor de problemen die er zijn maar ze spelen toch wel een belangrijke rol. Als ik met mijn buren praat hoor ik overal hetzelfde verhaal: de buurt davert letterlijk op haar grondvesten.”