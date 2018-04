Bewoners Silsburg: "Geef ons tram 11 voor onze deur" 27 april 2018

02u58 0 Deurne De heraanleg van de Herentalsebaan en de verschuivingen van tramlijnen zijn een harde dobber voor de oudere bewoners van de Deurnese wijk Silsburg. Met een ludieke zangstonde aan het dienstencentrum - op de melodie van 'Antwaarpe' van De Strangers - vroegen ze donderdag dat De Lijn tram 11 tot Silsburg laat rijden. Een petitie leverde al 300 handtekeningen op.

De bezoekers van het dienstencentrum krijgen de steun van PVDA. Gemeenteraadslid én arts Dirk Van Duppen dient volgende week een motie in in de gemeenteraad. Zijn partijgenoot Kristof Vissers doet dat half mei in de districtsraad van Deurne. "Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) zou bij De Lijn kunnen aandringen om lijn 11 die nu keert aan Groenenhoek in Berchem, te laten doorrijden tot Silsburg. Daarnaast vragen we hem om taxicheques te geven aan 65-plussers die hier wonen", stelt Van Duppen.





Volgens Kristof Vissers is pendelbus 42 die De Lijn langs Silsburg stuurt géén oplossing. "Ze rijdt in één richting via de Boterlaarbaan naar Silsburg en maakt daar een grote lus. Bovendien is het opstappen met een rollator bijzonder lastig en riskant."





Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn, wijst erop dat op lijn 11 oude PCC-stellen rijden. "Die hebben twee tredes, moeilijker nog dan de lagevloerbus die de 42 toch is. Lijn 11 is amper 4,2 kilometer lang. Moderne trams zetten we in op de langere lijnen. Een tram doortrekken voor negen maanden is ook verwarrend." Kortom: Silsburg moet niet op al te veel rekenen. (PHT)