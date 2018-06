Betonmuur valt op auto 15 juni 2018

Een auto is zwaar beschadigd nadat het gisterochtend bedolven raakte onder een hoop betonblokken in Deurne. Om een nog onbekende reden stortte het gevaarte neer op het geparkeerde voertuig. Er zat niemand in de wagen waardoor er geen gewonden vielen.





Rond half elf gisterochtend repten brandweer en politie zich naar basisschool De Pientere Piste aan de August Van de Wielelei in Deurne na een oproep voor een ingestorte muur. Bij aankomst bleek het om de muur van een nabijgelegen bedrijfsgebouw te gaan dat vroeger als opslagplaats diende voor A. Aerts Grafzerken. De cellenbetonblokken of Ytong belandden op een geparkeerde Renault Twingo. "We hebben onmiddellijk gecontroleerd of er iemand in de wagen was achtergebleven of iemand onder het puin terecht kwam", zegt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. "Gelukkig was dat niet het geval. Alle losse stukken waren tegen de grond gegaan dus beoordeelde onze teams de situatie als veilig. Verder hebben we niet veel kunnen doen aangezien het ongeval zich op privégrond afspeelde." Hoe de muur ten val kwam, is nog een raadsel. De eigenaar was wel bezig met afbraakwerken omdat de bestemming van de grond gewijzigd is. De cellenbetonnen muur wilde hij verwijderen om het houten skelet, binnenin, te bewaren. Dat wilde hij recupereren om het elders te gebruiken. (BSB)