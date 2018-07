Bestuurder ramt gevel 19 juli 2018

In de Te Couwelaarlei in Deurne is een bestuurder dinsdagmiddag ingereden op de gevel van een huis. Hierbij raakte de gevel en de voordeur beschadigd. Ook een geparkeerde wagen in de straat werd beschadigd. De brandweer kwam ter plaatse, maar er kon geen instabiliteit aan de woning vastgesteld worden. De 67-jarige bestuurder was even buiten bewustzijn. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij een negatieve ademtest aflegde. Mogelijk verloor hij door een appelflauwte de controle over zijn voertuig. (BSB)