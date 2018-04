Bestuurder aangereden Porsche op de vlucht 24 april 2018

Op de Bisschoppenhoflaan in Deurne heeft zondagavond een opmerkelijk ongeval met vluchtmisdrijf plaatsgevonden. Toen een bestuurder de Bisschoppenhoflaan opdraaide vanuit de Van Deynsestraat, kwam hij in botsing met een Porsche. Toen de bestuurder uitstapte om een aanrijdingsformulier in te vullen, reed de bestuurder van de Porsche weg. Daarop verwittigde de tegenpartij de politie. Terwijl de man stond te wachten, kwam de Porsche opnieuw ter plaatse. Hierbij raakte deze een geparkeerd voertuig. De bestuurder van de Porsche stapte uit en liet de wagen achter. Bij aankomst van de politie bevond het voertuig zich nog steeds achtergelaten op een oversteekplaats op de Bisschoppenhof- laan, zonder bestuurder. De politie liet het voertuig takelen en probeert nu de bestuurder te achterhalen. (BSB)