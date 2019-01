Bestelwagen rijdt in op vrouw die rijexamen aflegt Sander Bral

31 januari 2019

Op de Bisschoppenhoflaan in Deurne vond woensdagnamiddag een aanrijding plaats tussen een personenwagen en een bestelwagen. De bestuurder van de auto, een 41-jarige vrouw, legde haar praktisch rijexamen af. Bij een onverwacht manoeuvre reed een achterligger in op het voertuig. De drie inzittenden, de bestuurster, de begeleider en de examinator, raakten lichtgewond. De bestelwagen was zwaar beschadigd. De 56-jarige bestuurder van de bestelwagen kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Vermoedelijk zal de vrouw haar examen opnieuw moeten doen.