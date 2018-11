Berchemenaar vertelt in boek verhalen inwoners Deurne-Noord “Mensen hier proberen elke dag het beste van te maken David Acke

15 november 2018

18u55 0 Deurne Berchemenaar Matthias Van Milders heeft een boek geschreven over Deurne-Noord. Een jaar lang ging hij samen met fotograaf Victoriano Moreno op zoek naar mensen met straffe verhalen over hun wijk. “De wijk kampt met veel vooroordelen maar ik ontmoette toch vooral trotse mensen die er elke dag het beste van willen maken.” Trots in Deurne-Noord is nu al online te koop.

Schrijver Matthias Van Milders (40) uit Berchem heeft het afgelopen jaar heel wat tijd doorgebracht in Deurne-Noord. Een wijk waar slechts weinigen de vijf trefwoorden over zouden vinden in een spelletje Slimste Mens ter Wereld. “Deurne-Noord is een relatief grote wijk met 21.000 inwoners maar mensen kennen die eigenlijk niet. Verder dan de Bosuil zullen er niet veel komen,” vertelt Matthias. “Ik ook niet moest je mij dat een jaar geleden gevraagd hebben. Ondertussen heb ik de wijk leren kennen in al haar facetten en heb ik ongelofelijke mensen leren kennen.” Het zijn de verhalen van die mensen die Matthias opschreef in zijn boek Trots in Deurne-Noord. Fotograaf Victoriano Moreno zorgde voor de beelden.

Deurne-Noord heeft te kampen met vele vooroordelen: het is een grijze buurt en er heerst armoede. “En ergens klopt dat wel maar tegelijk kom je hier mensen tegen die er elke dag gewoon het beste van willen maken. Mensen die een sociaal netwerk opbouwen en zich aanpassen aan een snel veranderende maatschappij.” In het boek komen 27 mensen aan het woord opgetekend in zestien verhalen. Het gaat om een gevarieerde mix van mensen die er al heel hun leven wonen en Deurne-Noord nooit zullen verlaten tot mensen die er pas zijn komen wonen en mensen die er zijn weggetrokken. “De rode draad is hoe dan ook Deurne-Noord. Maar tegelijk heb ik ervoor gezorgd dat het boek ook interessant is voor mensen die niet in Deurne wonen door er heel universele thema’s als armoede en liefde in te verwerken. Zo komt er een leerkracht aan het woord die lesgeeft op een lagere school. Of dat nu in Deurne-Noord is of elders, zijn verhaal is herkenbaar voor iedereen,” vertelt Matthias.

Een lievelingsverhaal kiezen is erg moeilijk voor hem. “Allemaal zijn ze stuk voor stuk bijzonder op hun eigen manier.” Maar het verhaal van de tachtigjarige Julia blijft Matthias bij. “Al heel haar leven woont Julie in Deurne-Noord, behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog verhuisde ze. Julia woonde alleen met haar moeder nadat haar vader het gezin in de steek liet. Ze heeft diepe armoede gekend. Maar toch is zij iemand die heel positief in het leven staat en ongelofelijk kan vertellen. Vandaag trekt ze naar dienstencentra om verhalen over de oorlog te gaan vertellen.”

Het boek Trots in Deurne-Noord is ondertussen online te koop aan voorkoopprijs van 10 euro. Vanaf 1 december is het boek ook te koop voor 20 euro in het Cultuurcentrum, Cinema Rix en boekhandel Vilain.