Baron Leroystraat nu écht een schoolstraat Jan Aelberts

15 maart 2019

De Baron Leroystraat in Deurne - waar school Het Baronneke ligt - is nu écht een schoolstraat. Deze week werd de definitieve afsluiting geplaatst. Dit betekent dat auto’s de straat niet mogen inrijden aan het begin en het einde van de schooltijd. Het district Deurne wil op die manier de omgeving kindvriendelijker en verkeersveiliger maken. Ook de Frans Messingstraat in Deurne is sinds 1 september vorig jaar een schoolstraat. Deurne is na Berendrecht het tweede district met schoolstraten.