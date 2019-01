Bankdirecteur door glazen voordeur geduwd bij mislukte overval op Argenta in Berchem Patrick Lefelon

17 januari 2019

09u04 0 Deurne De zaakvoerder van de Argenta-bank op de Gitschotellei in Berchem is vanmorgen rond 7 uur overvallen. De man ging ‘s morgens de gang van het appartementsgebouw binnen waarin het filiaal is gevestigd.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “Net als hij de deur opendoet, grijpen twee mannen hem vast. Het komt tot een schermutseling waarbij de directeur door het glas van de voordeur wordt geduwd. Daarop gaan de twee overvallers lopen. De zaakvoerder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar worden de snijwonden verzorgd. Er is geen buit gemaakt”

De politie startte een speuractie in de buurt maar heeft de twee verdachten niet gevonden. Het is niet duidelijk of de bankdirecteur een toevallig slachtoffer is, of dat de overvallers echt op de loer lagen om bij de Argenta-bank binnen te dringen.