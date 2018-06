AZ Monica krijgt nieuwe vleugel 23 juni 2018

02u51 0 Deurne AZ Monica wil hét referentiepunt voor Antwerpen Oost worden. Met een investering van ongeveer 22 miljoen euro bouwen ze nu een nieuwe vleugel. Er komt onder andere een psychiatrische afdeling bij en het revalidatiecentrum wordt uitgebreid.

Het is burgemeester Bart De Wever en districtsvoorzitter Tjerk Sekeris (N-VA) die de eerste spade in de grond staken. "Ik ben hier zelf nog opgelapt geweest, toen ik als puber met mijn brommertje stevig was gecrasht", vertelt De Wever. "Toen waren hier misschien drie bedden, nu spreken we over 35.000 mug- en spoedgevallen en 1.500 medewerkers, dat is geen kleine kmo meer", aldus de burgemeester.





Het plan was ongeveer 15 jaar in de maak. "We beginnen met een investering van 22 miljoen euro voor de parking, de benedenverdieping en de eerste verdieping. Daarna zal ook de tweede en derde verdieping aan bod komen, maar daarvoor zijn we momenteel nog bezig aan het subsidiedossier", vertelt algemeen directeur Geert Smits. "We willen ons revalidatiecentrum uitbreiden en onze orthopedie-afdeling hier onderbrengen. Ook de medische beeldvorming zal naar hier verhuizen. Daarnaast willen we, zoals op de campus in het centrum van Antwerpen, ook een uitgebouwde acute psychiatrie uitbouwen. De twee bovenste verdiepingen zorgen voor vernieuwing in onze verpleegeenheid."





Klaar in 2021

De werkzaamheden starten nu en moeten tegen 2021 klaar zijn. Dankzij een ruilhandel tussen beide kan het ziekenhuis uitbreiden en kan Woonhaven er zo'n 250 nieuwe sociale huurwoningen plaatsen. Die investering wordt geschat op 37 miljoen euro. (NBA)