AZ Monica in de prijzen met hulp aan kwetsbare, zwangere vrouwen 09 juni 2018

Deurne Het AZ Monica is op het gala van 'Zorgwerkgever van het jaar' is in de prijzen gevallen met zijn project om kwetsbare, zwangere vrouwen te helpen. Sinds begin dit jaar deden hier al 80 vrouwen een beroep op.

Meer en meer zien de medewerkers van het AZ Monica vrouwen in precaire situaties binnenkomen om te bevallen. "Maar omdat die moeders niet goed begeleid zijn geweest en bijvoorbeeld weinig of slechte voeding hebben binnengekregen of eventueel zwangerschapsdiabetes hebben ontwikkeld, heeft dat ook effect op het kind. Er zijn ook vrouwen die blijven roken en drinken, omdat ze niet voldoende gesensibiliseerd werden. Vaak denken wij dan: 'hadden we met deze vrouwen maar eerder contact gehad'", vertelt Karima Soussi, hoofdvroedvrouw van de materniteit van AZ Monica. Zij zette samen met het OCMW, Kind en Gezin en vzw De Kraamvogel een netwerk op om deze kwetsbare groep te begeleiden. "De vrouwen zijn bang voor de factuur of voor politie en overheid, we moeten hun vertrouwen winnen om dan medische zorg te bieden. Daarnaast starten we een traject op voor bijvoorbeeld regularisatie, door hen door te verwijzen naar de juiste instanties, zoals het Sociaal Centrum van het OCMW."





Echo's betaald

Zolang er geen regularisatie is, kan zo'n moeder in principe geen beroep doen op financiële tussenkomsten. Het AZ Monica neemt dan ook de medische kosten, zoals voor echo's, op zich. "Als je hen goed kan opvangen, is de kans veel groter dat het kind in goede omstandigheden geboren kan worden. Een goede start van een kind begint in de wieg." Geen overbodig project want op de organisatie van AZ Monica. (NBA)