Auto knalt op botsabsorbeerder op Ring 31 maart 2018

03u11 0

Een bestuurster van een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag wel heel goed weggekomen. Ze knalde op de Ring richting Nederland tegen een botsabsorbeerder maar kwam er zonder veel kleerscheuren van af. Het ongeval deed zich voor in Deurne. Op de middenberm vonden op dat moment asfalteringswerken plaats waardoor er twee rijstroken waren afgekruist. Wellicht had ze de signalisatiewagens niet gezien. De dame raakte slechts lichtgewond en zou gedronken hebben. Dat laatste werd nog niet officieel bevestigd. (BSB)