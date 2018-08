Arenahal Deurne decor voor kwalificatiewedstrijd Yellow Tigers 18 augustus 2018

Onze nationale volleybalploeg de Yellow Tigers ontvangt op woensdag 22 augustus Sloveense tegenstanders in de Arenahal in Deurne. Ze spelen er hun kwalificatiematch voor het Europees Kampioenschap Volley 2019. De Tigers zijn uitgeloot tegen IJsland, Israël en Slovenië. Begin volgend jaar strijden ze tegen tegen Israël. De kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië start om 20.30 uur. Tickets zijn te koop via de website van TopVolleyBelgium. (ADA)