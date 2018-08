Archeologen graven naar geschiedenis Lanteernhof 24 augustus 2018

02u42 0

Stedelijke school 'Land van Nu' krijgt een forse groeischeut dankzij een nieuw gebouw aan de Boekenberglei in Deurne. De bouw start binnen een paar weken. Vandaag hebben op die plek nog archeologische opgravingen plaats. Tot de jaren 1940 stond daar het befaamde Lanteernhof.





Land van Nu wil uitgroeien tot een volwaardige basisschool. Alle kleuters en leerlingen zullen vanaf september 2019 hun huidige stek in de Luchtvaartstraat en Boekenberglei verruilen voor een nieuwbouw met veel ruimte, licht en groen. De locatie heeft een rijke historie. Al in 1533 werd een grote hoeve, 't goet ter Hagen, verkocht aan een goudsmid. Die maakte er een lusthof van. In de jaren 1940 werd het gebouw onder veel protest afgebroken. De legende wil dat de naam 'Lanteernhof' er kwam omdat in de toren elke nacht een lantaarn werd ontstoken. De archeologen leggen een deel van de grachtmuur bloot. Volgens de stad duiken mogelijk ook enkele bijgebouwen op. Verder wordt ook de zone van de toegangsbrug opgegraven. De archeologen sluiten niet uit dat ze nog sporen van oudere gebouwen aantreffen. Ze hopen ook meer gegevens te vinden over de bewoners van weleer.





De opgraving is in handen van studiebureau ABO. De Antwerpse dienst Archeologie en het volksmuseum Turninum zorgen voor wetenschappelijke begeleiding. (PHT)