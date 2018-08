Antwerp verklaart oorlog aan Bengaals vuur 100.000 EURO VOOR VEILIGHEIDSAUDIT ÉN CAMERABEWAKING JONATHAN BERNAERTS

31 augustus 2018

02u23 0 Deurne Antwerp pompt 100.000 euro in de strijd tegen Bengaals vuur. De club heeft een externe veiligheidsaudit besteld én er komt extra camerabewaking. "De Bosuil komt voor 100 procent onder surveillance."

De voetbalwet is duidelijk: 'pyrotechnisch materiaal' mag de stadions niet in. Dat staat ook in de reglementen van de clubs. Toch slaagt Antwerp er niet in om het Bengaals vuur te doven. Vorige week nog werd de Great Old beboet, omdat de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk na rookvorming moest stilgelegd worden. Voor het Bengaals vuur dat de supporters op bezoek bij Moeskroen op het veld gooiden moet de club op 4 september opnieuw voor de Geschillencommissie verschijnen. Ook voor Bengaals vuur in de topper tegen Club Brugge riskeert Antwerp nog een sanctie.





Antwerp gaat nu fors investeren in de strijd tegen Bengaals vuur. En daar heeft de club alle belang bij. Niet alleen brengt het vuurwerk de veiligheid van supporters, stewards, politie, medewerkers en spelers in het gedrang, voetbalclubs krijgen zélf ook boetes. En die kunnen oplopen tot zelfs 25.000 euro.





"We merken dat het gebruik van Bengaals vuurwerk bij thuis- en uitwedstrijden een blijvend probleem is", zegt Dimitri Huygen van Antwerp. "Daarom hebben we samen met de stad, de ordediensten en onze supportersclubs beslist om het gebruik van Bengaals vuur aan te pakken. Om de veiligheid en de infrastructuur te verbeteren gaan we bijkomend 100.000 euro investeren."





Met het geld worden in september op de Bosuil extra camera's geïnstalleerd. "Het gaat om hoogtechnologische 360 graden-camera's", zegt Huygen. "Vandaag is 80 procent van het stadion 'gecoverd', we willen op korte termijn naar 100 procent gaan. Als we supporters met Bengaals vuur identificeren, kunnen we als club zelf een stadionverbod opleggen. De politie stelt dan ook een klassiek pv op."





Toegangscontroles

Antwerp gaat Europese veiligheidsexperts ook een audit laten uitvoeren. Huygen: "Zij gaan onze infrastructuur onder de loep nemen. Verlopen de toegangscontroles zoals het moet? Werken de bestaande camera's naar behoren? Daarnaast laten we ze ineens ook de manier waarop we onze veiligheidsbeleid organiseren bestuderen. Kunnen we onze stewards bijvoorbeeld beter inzetten? Of hoe leiden we de mensenstromen in goede banen? Op basis van de bevindingen gaan we nog eens bijkomende maatregelen nemen."





Antwerp zette eerder al stappen in de strijd tegen het wangedrag van supporters. Het installeerde vorig seizoen bijvoorbeeld een elektronische toegangscontrole. De Great Old voerde intussen ook een identificatiesysteem in voor uitmatchen én lanceerde een sensibiliseringscampagne over gebruik van vuurwerk en bommetjes.





