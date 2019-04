Antwerp FC wordt stripverhaal: 100 pagina’s met fratsen van superheld Bosuilman david Acke

18 april 2019

18u01 0 Deurne Sven Hardies, stand-upcomedian, grafisch ontwerper én de geestelijke vader van De Bosuilman. De superheld en Antwerp-supporter uit het clubblad van Antwerp krijgt midden juni zijn eigen stripverhaal. “Een bloemlezing over de geschiedenis van de club vanuit een humoristische kwinkslag.”

De Bosuilman is bij de echte Antwerp-supporter geen onbekende. Al vijf seizoenen prijkt hij in het clubblad als supersnelle en megasterke superheld. Wedstrijden beïnvloeden doet hij niet maar snel het pintje van een medesupporter leegdrinken, daar deinst hij niet voor terug. Vanaf midden juni kan je de fratsen van de Bosuilman lezen in - hou u vast - ‘Bosuilman: cartoons uit het officiële Antwerp clubblad en andere onzin’. Geestelijke vader is Sven Hardies, al levenslang supporter op de Bosuil, cartoonist en humorist.

Zes jaar geleden zocht de club redacteurs voor het clubblad en Sven meldde zich aan. “Ik kon niet echt schrijven maar was wel een echte stripfan. Ik stelde voor om cartoons te maken, soms een verhaal van een pagina lang, soms slechts één prentje groot. Maar allemaal hebben ze een humoristische kwinkslag. Ik ben niet voor niets ook stand-upcomedian hé.” Het was uitgeverij Willems Uitgevers die Sven contacteerde met de vraag of hij een boek over Bosuilman wilde uitbrengen. “Als je die kans krijgt, dan zeg je natuurlijk meteen ja. En ook de club was meteen enthousiast. Ze stelden meteen voor om het stripverhaal te verkopen in de fanshop.”

Play-off 1



Het stripverhaal telt honderd bladzijden en is een bloemlezing over de geschiedenis van Antwerp. “Over de bouw van het nieuwe stadion, de kampioenenmatch maar evengoed over de mindere periodes die we gekend hebben.” Normaal zou het boek al moeten afgerond zijn maar doordat Antwerp play-off 1 haalde, werden die wedstrijden ook maar meteen opgenomen in het boek. Elke wedstrijd uit play-off 1 wordt belicht in het stripverhaal. En laat de Antwerpse ploeg nu net op volle toeren draaien. “Dat is vooral als supporter heel erg fijn. Voor het boek maakt dat minder uit. Als we nu elke match al zouden verloren hebben, dan kan je daar ook mee aan de slag. De humor is dan een beetje donkerder”, vertelt Sven.

Ook Svens favoriete cartoon zal in de publicatie opgenomen worden. “Dat is zonder enige twijfel die van de kampioenenmatch tegen Lommel. Dankzij die late penalty winnen we en mogen we de finale spelen. Heel dankbaar natuurlijk om iets mee te doen. In totaal werd die cartoon 100.000 keer bekeken op de website. Een ongezien record. Die mocht niet ontbreken.”

‘Bosuilman: cartoons uit het officiële Antwerp clubblad en andere onzin’ zal vanaf midden juni te koop zijn voor 15 euro in de fanshop en de Standaard Boekhandel. “Als de verkoop wat meezit, is het de bedoeling dat er elk seizoen één stripverhaal uitkomt over de avonturen van onze Antwerpse superheld”, aldus Sven.