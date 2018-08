Antwerp Airport beleeft topzomer 02 augustus 2018

Antwerp Airport heeft een uitstekende maand juli achter de rug. De luchthaven van Deurne telde 33.912 passagiers. Een recordmaand en liefst 26 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Opvallend: het aantal bewegingen - dat actiegroepen rond de luchthaven met argusogen volgen - daalde: van 3.739 in juli 2017 naar 3.666 in juli 2018.





Marcel Buelens, directeur van de Antwerpse luchthaven, reageert licht euforisch. "Plus 26 procent passagiers. En minder bewegingen. Wat wil men nog meer!"





Zuiden

Antwerp Airport pakte begin juli ook al uit met uitstekende halfjaarcijfers. In de eerste zes maanden van 2018 kreeg de luchthaven ruim 153.000 passagiers over de vloer, zo'n 22.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dus een stijging van 16,2 procent.





Heel verbazend waren de goede cijfers voor Antwerp Airport niet. De vluchten van maatschappij TUI naar zuiderse vakantieoorden zitten nog voller dan vorig jaar en er kwamen vooral dankzij het herrezen VLM Airlines bestemmingen bij. (BJS)