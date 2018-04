Amerikaanse bully bijt negenjarig meisje 14 april 2018

02u53 0 Deurne De 9-jarige Amina is in de Boshovenstraat in Deurne aangevallen door een Amerikaanse bully, de kruising tussen een pitbull en een stafford. Het meisje moest aan haar oog, oor en armen worden gehecht. De bewoners in de wijk hebben het gehad met de hondeneigenaar, die maar liefst drie zulke honden heeft.

Het incident gebeurde donderdagavond toen de eigenaar van de bully zijn boodschappen naar boven bracht in de Paulus Beyestraat. Eén van zijn bully's profiteerde ervan dat de buitendeur bleef openstaan en spurtte naar buiten.





Op de hoek van de Boshovenstraat, ter hoogte van de Citroën-garage speelde de kleine Amina met haar vriendjes. De bully kwam aangestoven, de kinderen liepen verschrikt alle kanten uit. Amina raakte niet veilig weg. De hond kreeg het meisje te pakken en beet haar in de arm, schouder en oor.





Enkele buren schoten het kind te hulp en verwittigden de hulpdiensten. Na een spoedoperatie mocht zij een dag later naar huis. Zij is genaaid aan haar oog, achter haar oor en aan haar armen. Het meisje was zo slim om haar armen voor haar gezicht te houden. Haar moeder wil verdere stappen ondernemen tegen de hondeneigenaar.





De buurtbewoners steunen haar daarin want zij vinden het onverantwoord dat de eigenaar die zelf met krukken loopt, maar liefst drie struise bully's houdt. Een jaar geleden viel zijn hond ook al eens een kind op een fiets aan. De eigenaar zelf houdt vol dat zijn honden helemaal niet agressief zijn. (PLA)