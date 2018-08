Amber (17) al twee maanden spoorloos 10 augustus 2018

De 17-jarige Amber Van Bergen uit Deurne is al meer dan twee maanden spoorloos. Op 27 mei werd ze voor het laatst gezien in Deurne. Gisteren kwam Child Focus met een opsporingsbericht naar buiten. Amber Van Bergen is zeventien jaar en is 1m60 groot. Ze is slank gebouwd, heeft lang donkerbruin haar en heeft groene ogen. Wie tips heeft om Amber terug te vinden, kan dag en nacht terecht op het gratis nummer van Child Focus 116.000 of via een mail naar 116000@childfocus.org. (BSB)