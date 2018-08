Alwéér prijs: breuk in waterleiding zet Bisschoppenhoflaan blank 17 augustus 2018

Voor de achtste keer in twee jaar zijn de hulpdiensten opgetrommeld voor een waterlek op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Een deel van de rijbaan was gisteravond onder water komen te staan, met ook de nodige modder tot gevolg. Twee rijvakken stonden even blank. "We hebben het water moeten wegpompen en onze mensen hebben de rijbaan proper moeten maken", vertelt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen.





"Water-link is ter plaatse gekomen voor de herstellingen. Normaal gezien heeft iedereen vrijdagvoormiddag terug water." Voor de woningen zonder leidingwater werd wel een standpijp geplaatst in de buurt. De laatste breuk in de waterleiding dateert van exact één maand geleden. (VTT)