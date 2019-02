Alsof je gewoon rustig thuis bevalt: verloskamer De Living in AZ Monica is Vlaamse primeur David Acke

15 februari 2019

09u39 0 Deurne Het AZ Monica in Deurne heeft een primeur beet. Als eerste ziekenhuis in Vlaanderen zullen vrouwen er kunnen bevallen in De Living. Dat is een tot huiskamer omgevormde verloskamer waar geen medisch apparatuur zichtbaar is. “We spelen in op de toenemende vraag van ouders die graag thuis willen bevallen maar dat wegens de medische risico’s niet durven.”

Een doodgewoon boxspring van één meter twintig breed, een tafeltje, een zetel, zelfs een bad en een douche, huiselijke gordijnen en een boeketje bloemen. Niets doet vermoeden dat je eigenlijk gewoon in een ziekenhuis terecht bent gekomen op de afdeling materniteit. ‘De Living’, zoals de gloednieuwe verloskamer heet, moet inspelen op de steeds grotere vraag van toekomstige ouders om zo natuurlijk mogelijk te bevallen. “Heel wat mensen zouden het liefst gewoon thuis bevallen maar durven dat omwille van het medische aspect niet aan of hebben er niet voldoende plaats voor. Voor die mensen hebben we De Living ontworpen”, vertelt Karima Soussi, hoofdvroedvrouw van het AZ Monica.

Op barkruk

De Living is een omgebouwde traditionele verloskamer op een rustige plek in het ziekenhuis waar de toekomstige mama kan bevallen zoals zij het verkiest. “Er kan gekozen worden om te bevallen in het bed, de douche, het bad of gewoon op een barkruk. Net zoals dat thuis het geval zou zijn. Nergens zullen de toekomstige ouders medisch apparatuur zien staan”, aldus Soussi. Het grote voordeel volgens de hoofdvroedvrouw is het feit dat je als ouders volledig zelf kan bepalen hoe je kind ter wereld komt en dat je tegelijk de zekerheid hebt dat er bij complicaties snel en adequaat kan worden ingegrepen. “Enkel bevallingen zonder complicaties komen in aanmerking om in De Living te bevallen. Wanneer er weet is van mogelijke complicaties, gaat de bevalling door in een traditionele verloskamer.”

Wie in De Living wil bevallen, betaalt geen meerprijs. Het is ook niet de bedoeling dat de kersverse mama in die huiselijke kamer recupereert. Na de bevalling verhuizen mama en kind naar een traditionele ziekenhuiskamer. Op dit moment is De Living nog splinternieuw. “Er is nog niemand bevallen in onze living,” lacht Karima. “Maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet lang meer zal duren. Tijdens infomomenten hebben al heel wat ouders laten weten dat ze zeker geïnteresseerd zijn.”

Materniteitshoppers

Volgens Karima zal dit soort verloskamers meer en meer de norm worden en zal ook het AZ Monica bekijken of er meer van dergelijke kamers nodig zijn in de toekomst. “Ouders verlangen steeds meer naar een zo persoonlijk mogelijke bevalling. Waar men vroeger opteerde voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis, bezoeken toekomstige ouders nu al verschillende materniteitafdelingen om te kijken waar ze zich het best voelen. Dat zijn de materniteitshoppers zoals we deze mensen noemen.”

Wanneer De Living voor de eerste keer gebruikt zal worden, valt moeilijk te voorspellen. “De natuur wordt hier haar gang gelaten. Maar ik verwacht dat de eerste bevalling er elk moment kan plaatsvinden”, aldus Karima.