Allereerste composietbrug in stad 08 juni 2018

In Deurne werd gisteren een fiets- en voetgangersbrug van 20 op 3 meter geplaatst in de nieuwe woonwijk Eksterlaer. Het gaat om de allereerste composietbrug in de stad Antwerpen. Specialisten uit Nederland plaatsten de brug over een grote waterpartij. In amper enkele uren tijd was het gevaarte klaar om de eerste voetgangers en fietsers veilig naar de Dascottelei te loodsen. In Nederland maken ze al langer gebruik van composietbruggen, maar in ons land zijn ze op één hand te tellen. Zo werd vorig jaar in Kapellen een exemplaar in het gemeentepark geplaatst. Composietbruggen zijn in vergelijking met de meeste houten en stalen exemplaren bijzonder licht en niet gevoelig aan corrosie. Ze zijn ook erg stevig. Specialisten schatten de levensduur van zulke bruggen op zowat honderd jaar. (ADA)