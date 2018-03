Aldi op Boterlaarbaan krijgt make-over 15 maart 2018

02u31 0 Deurne De Aldi aan de Boterlaarbaan in Deurne wordt gesloopt en heropgebouwd. De nieuwe supermarkt zal uit twee verdiepingen bestaan. De werken starten in 2019.

De Aldi op de Boterlaarbaan in Deurne-Zuid, die al sinds 1988 bestaat, is dringend aan vernieuwing toe. De directie kiest voor een drastische make-over: er loopt een bouwaanvraag voor de sloop én de heropbouw van een nieuwe supermarkt. De winkel zal fors groter worden. "Van de huidige 950 vierkante meter gaat het naar ongeveer 1.400 m² winkeloppervlakte", zegt woordvoerder Dieter Snoeck. "Er komen bredere gangen, nieuw meubilair, heldere maar zuinige ledverlichting en grote glaspartijen waardoor het buitenlicht gemakkelijk binnenkomt." De nieuwe Aldi zal uit twee verdiepingen bestaan. "Op de eerste komt de nieuwe winkel, op het gelijkvloerse niveau komt een overdekte parking", aldus Snoeck. Als de bouwvergunning wordt toegekend kunnen de sloop en de heropbouw in 2019 starten. (BJS)