Albumhoes te bloot voor Facebook ROCKBAND ZIET COVER MET 21 NAAKTE VROUWEN VERWIJDERD DAVID ACKE

12 juni 2018

02u57 0 Deurne De hardrockband Amörtisseur heeft zijn nieuwe album de wereld ingestuurd. Hoewel de muziek pas ten vroegste in september uitkomt, is het album nu al niet onbesproken. Op de hoes staan 21 naakte vrouwen. Facebook verwijderde de foto meteen. "Wij laten ons niet de wet dicteren door instanties als Facebook", klinkt het strijdvaardig.

"Wij vinden het heel mooi en al wie het niet mooi vindt, die moet maar een andere richting uitkijken." Dat zegt frontman van hardrockband Amörtisseur Bart Deckers over de heisa die ontstaan is over de hoes van hun nieuwe album. Daarop prijken 21 naakte vrouwen en de drie bandleden zitten er tussen. Facebook zag er de schoonheid niet van in en verwijderde de foto meteen.





Esthetisch

"Ach, wij laten ons niet de wet spellen door instanties als Facebook. Het is niet omdat zij er niet tegen kunnen dat wij nu een andere hoes gaan maken. Wij hopen dat mensen iets ruimdenkender zijn dan dat", aldus Bart. De inspiratie haalden Bart en bandleden Johan Cootmans en Luc Pas bij Jimmy Hendrickx die een gelijkaardige hoes maakte. "Het resultaat is zeker geslaagd. Het is niet dat de vrouwen er seksueel belicht worden of dat het pornografisch is. Alles is heel esthetisch."





De fotoshoot vond plaats in het Zuiderpershuis.





Geen gsm's aanwezig

"We zorgden ervoor dat er een aparte zaal was, dat alle overbodige mannen niet in de ruimte waren en dat er geen smartphones aanwezig waren zodat er geen stiekem gedoe kon plaatsvinden", legt Bart uit. Die meteen ook moet toegeven dat hij en zijn compagnons zenuwachtiger waren dan de vrouwen zelf. "Ik heb de nacht voor de shoot erg weinig geslapen. Plots zit je tussen allemaal naakte vrouwen. Het is heel moeilijk om je ogen niet te laten afdwalen. Je probeert enorm te focussen op oogcontact maar dat lukt natuurlijk niet altijd. De vrouwen plaagden ons er zelfs mee. 'Kijk maar gewoon, we staan hier nu toch naakt', grapten ze. Gelukkig zat de shoot er na een half uur al op", lacht de zanger.





"Heisa geen invloed"

De vrouwen waren vriendinnen van de bandleden en via de fotograaf voegden enkele professionele modellen zich bij de groep. "Natuurlijk vinden zij dat niet erg, anders hadden ze dat niet gedaan hé. Daarna zijn we met zijn allen gezellig gaan eten."





Het album komt uit ergens in september of oktober. Of deze heisa de verkoop zal schaden, dat betwijfelt de band. "We hebben er 500 laten maken en we hopen die toch allemaal kwijt te geraken. Dat er nu wat commotie rond die hoes is, zal geen invloed hebben op de verkoop. Onze fans kunnen wel tegen een beetje artistiek naakt."