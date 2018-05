Afbraak speeltuin Rivierenhof gestart 24 mei 2018

02u53 0

De afbraak van de speeltuin in het Rivierenhof is gestart. Dit is de laatste fase van de heraanleg en in juni zal de nieuwe speeltuin opgeleverd worden. Kinderen kunnen tijdelijk wel nog spelen aan de overzijde van de Jezuïetendreef of de speeltuin aan Parking West. Het Antwerpse provinciebestuur investeert 3,5 miljoen euro in een make-over van zijn provinciaal domein Rivierenhof in Deurne. 450.000 euro gaat naar de nieuwe speeltuin aan het kasteel Rivierenhof.





(NBA)