Afbraak skipiste Zondal van start 16 februari 2018

In Deurne is de aannemer gestart met de afbraak van skipiste Zondal. Afgelopen vrijdag werden de nutsvoorzieningen van de skipiste afgesloten. Maandag startten de eigenlijke afbraakwerken. De eerste week staat vooral in het teken van voorbereidende stripwerken. In totaal zal er een kleine vier weken nodig zijn om de piste volledig af te breken. De hoofdconstructie zal in drie dagen tijd afgebroken worden. Daarna wordt het materiaal ontmanteld en afgevoerd. Dat zal een goede week in beslag nemen. In de laatste week wordt de omheining afgebroken en wordt het terrein bouwklaar gemaakt. Het terrein zal daarna even braak liggen, tot er gestart wordt met de werken aan het zwembad en de schaatsbaan. Tienduizenden Antwerpenaren maar ook mensen uit de rest van Vlaanderen zoefden jarenlang van de borstels van skipiste Zondal. Met de komst van de indoorskipiste Aspen trok het Antwerpse stadsbestuur de concessie van Zondal in. (ADA)