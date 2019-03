Afbraak IJsbaan Ruggeveld start maandag ADA

21 maart 2019

16u00 0 Deurne Na het vaststellen van onomkeerbare schade aan de dakconstructie werd de IJsbaan Ruggeveld in Deurne midden februari definitief gesloten. Het dak en het achterste deel van het gebouw worden vanaf maandag 25 maart afgebroken.

In een eerste fase start de aannemer met de afbraak van het dak en de achterbouw van de huidige ijsbaan. Het onthaalgebouw vooraan en de cafetaria blijven voorlopig staan. Deze week nog starten de eerste voorbereidende werken zoals het inrichten van de werfzone.

Tijdens de werken is er geen hinder op het centrale pad doorheen het park en ook de toegang naar de parking en de begraafplaats blijft steeds bereikbaar. Het Velo-station 240 – Park Groot Schijn aan de ijsbaan is vanaf zondag 24 maart wel buiten gebruik, en ook de fietsenstalling achter de ijsbaan is niet bruikbaar tijdens de werken. De werken nemen als alles vlot verloopt iets meer dan twee weken in beslag.