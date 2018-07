Achterbouw en glaskoepel naar beneden bij renovatiewerken 09 juli 2018

Een man heeft veel geluk gehad toen hij zaterdagochtend onder het glas van een gesprongen koepel terecht kwam. Om een nog onbekende reden begaf een vijf meter lange balk van een pand in renovatie in de Schotensesteenweg in Deurne het toen de eigenaar er aan het werken was.





"Daardoor stortte de achterbouw met twee verdiepingen in", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "Een aanpalende woning raakte ook beschadigd door de druk van het neerstortend puin. Op de dakkoepel van de buren kwamen grote stenen terecht waardoor het veiligheidsglas sprong. De bewoner raakte lichtgewond en." De koepel werd door de brandweer gestut en beveiligd. (BSB)