Aanleg centrale plein in Park Groot Schijn gaat van start 05 april 2018

Na de opening van de eerste sportkamer start deze maand de aanleg van het centrale plein en het tweede deel van de verschillende paden door Park Groot Schijn. Het centrale plein bestaat uit twee grote delen: een verhard deel waar ook het nieuwe skatepark een plek krijgt, en een verdiept grasveld. Dat veld kan in de winter een outdoor ijspiste worden. In het Park Groot Schijn zijn 'kamers' vastgelegd waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. "Het masterplan Park Groot Schijn zal niet enkel zorgen voor voldoende ruimte voor onze jeugd of onze sportfanaten, maar is ook een mooi voorbeeld van duurzame vergroening", stelt schepen voor Jeugd en Leefmilieu Nabilla Ait Daoud.





Hondenkamer

Vandaag is het centrale pad aangelegd tot aan het toekomstige centrale plein. Samen met de aanleg van het plein wordt dit hoofdpad, met de bijhorende natuur, doorgetrokken tot aan de ingang aan de kant van de Autolei. Langs het hoofdpad ligt de ingang van de nieuwe sportkamer en komen ook de ingangen van de toekomstige kamers, zoals de jeugdkamer en de hondenkamer. (ADA)