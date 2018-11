7-meter-pad Park Groot Schijn helemaal klaar ADA

22 november 2018

17u31 0 Deurne Sinds deze week kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van het nieuwe zeven meterpad, het centrale betonnen pad, doorheen Park Groot Schijn.

Het nieuwe brede pad start aan de Ruggeveldlaan, recht tegenover de centrale dreef van het Riverenhof, en loopt langsheen het nieuwe centrale parkplein, helemaal tot aan de oostzijde van het park. Het pad is de centrale as in Park Groot Schijn waarlangs alle sportclubs en jeugdverenigingen bereikbaar zijn. Langs het pad liggen onder andere de sportkamer, de jeugdkamer, het skatepark en het centrale plein. Dit plein is het hart van het park waar alle wandel- en fietspaden samenkomen. In de toekomst zullen ook de hondenkamer en het woonwagenterrein bereikbaar zijn vanop het 7-meterpad.

Samen met het 7-meterpad is ook de toegang van het park aan de August Van de Wielelei afgewerkt. De voetgangers- en fietsersbrug over het Groot Schijn wordt gepland in 2019, hiermee wordt het speelbos verbonden met de rest van het park.