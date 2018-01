6 inwoners veranderen meteen van geslacht zonder operatie 02u48 0 Klaas De Scheirder Onder het oog van tal van camera's laat Marleen haar geslacht op haar identiteitskaart aanpassen. Deurne Zes Antwerpenaars hebben meteen op de eerste dag dat de wet het toeliet, hun geslacht op hun identiteitskaart laten veranderen. Dat moest in het districtshuis in Deurne. De allereerste was Marleen Hufkens.

Als voortrekster van het recht om je geslacht te laten veranderen zonder dat een medische ingreep noodzakelijk is, wilde transgender Marleen dit graag op deze manier bezegelen. Om 8 uur 's morgens stond ze aan het districtshuis met aan haar zijde haar partner Ilse de Winter, een delegatie van Het Roze Huis en de Antwerp Pride. Voor Marleen is deze dag erg bijzonder. Niet zozeer voor haarzelf maar wel omdat de wetgeving eindelijk veranderd is, zenuwachtig is dus niet.





Klaas De Scheirder Marleen met partner Ilse.

Weinig stress

"Het kriebelt een beetje maar ik ben van nature iemand die weinig stress ervaart. Uiteindelijk ben ik hier al heel lang mee bezig waardoor dit niet nieuw is voor mij. Maar uiteraard ben ik heel gelukkig dat ik vandaag die belangrijke stap kan zetten." In het districtshuis moest Marleen een verklaring ondertekenen die de hele procedure in gang zet. Nu moet ze tenminste drie maanden wachten om daarna terug naar het districtshuis te gaan om haar beslissing te bevestigen. De hele procedure is gratis. Enkel de nieuwe identiteitskaart zal Marleen moeten betalen. "En als ik pech heb, moet ik meteen erna nog eens een nieuwe identiteitskaart aanvragen want ik wil ook een naamsverandering. Een procedure die tussen het half jaar en een jaar kan duren", vertelt ze. En dat is ook meteen het jammere aan heel de zaak vindt ze. "Op dit moment lopen beide procedures nog naast elkaar. Voor de verandering van geslacht moet je bij het bestuurlijk loket zijn en voor de naamsverandering moet minister Geens dat document ondertekenen. Dat zal in de toekomst niet meer nodig zijn", aldus Marleen. "Maar daar wilde ik niet op wachten. Die M moest zo snel mogelijk van mijn identiteitskaart", lacht ze. Op 4 april gaat Marleen terug naar het districtshuis om haar vraag te bevestigen "maar dat hoeft niet meer om 8 uur te zijn", besluit ze. (ADA)