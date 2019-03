3D-printer helpt je af van rugpijn EUROPESE PRIMEUR IN AZ MONICA VOOR PATIËNTEN MET BOTONTKALKING David Acke

30 maart 2019

11u10 0 Deurne Chirurgen van over de hele wereld zakten gisteren af naar het AZ Monica in Deurne. Ze waren er getuige van een nieuwe techniek om patiënten met botontkalking via een 3D-printer te helpen.

Heel wat senioren, voornamelijk tussen 70 en 75 jaar, krijgen te maken met botontkalking of osteoporose op de ruggengraat, met hevige rugpijn tot gevolg. Tot vandaag losten chirurgen dat op door de ruggengraat met vijzen te verstevigen. "De ruggengraat bestaat ruwweg uit een zacht en een hard gedeelte. Traditioneel worden de schroeven vastgezet in het zachte binnenste gedeelte van het bot", zegt dr. Geert Mahieu uit van AZ Monica. Hij stond samen met dr. Patricia Verstraete van het Orthopedisch Centrum van AZ Turnhout aan de wieg stonden van de nieuwe techniek. "Een veel voorkomend probleem hierbij is dat de schroeven op termijn makkelijk loskomen met alle gevolgen van dien: pijn, slecht kunnen bewegen..."

Schroeven vastzetten

Met name bij osteoporosegevoelige patiënten konden dokters tot voor kort geen langetermijnoplossing bieden. Maar dankzij de nieuwe techniek komt daar verandering in. "Van de wervel, waar schroeven in moeten komen, wordt een 3D-afdruk gemaakt met een daarbij horend perfect passend hulpstuk. Dat hulpstuk moet ervoor zorgen dat de schroeven zo precies worden vastgezet dat ze niet alleen in het zachte gedeelte maar ook in het harde bot worden gefixeerd", gaat dr. Verstraete verder.

Chirurgen uit Duitsland, Frankrijk, Engeland, Amerika en Italië woonden gisteren een operatie bij. "Het AZ Monica en het AZ Turnhout zijn de enige ziekenhuizen in Europa waar deze techniek aangeleerd kan worden." Deze techniek biedt heel wat voordelen. Niet alleen is de insnede veel kleiner, vijf centimeter in plaats van vijftien, maar ook de hospitalisatie- en revalidatietijd wordt veel korter.

En dat zijn geen fabeltjes, verzekert Josee Buyckx (69) ons. Zij werd een half jaar geleden geopereerd door dr. Mahieu met de nieuwe techniek. "Ik had zware artrose waardoor er zenuwen gekneld zaten tussen twee wervels. Plots kon ik niets meer doen door de pijn. Na een aantal specialisten gezien te hebben, kwam ik uiteindelijk bij dr. Mahieu terecht", vertelt Josee. Zes maanden later is ze opnieuw de oude. "Ik kan opnieuw wandelen, fietsen en mijn huishouden doen. Na vijf dagen mocht ik het ziekenhuis al verlaten en na zes weken platte rust heb ik geen last meer" glimlacht ze. "Al moet ik natuurlijk geen zotte dingen doen hé."