27ste Stampe Fly In op luchthaven 27 april 2018

Het is een onverwoestbare klassieker op de Antwerpse luchthaven: in het weekend van 12 en 13 mei heeft de 27ste Stampe Fly In plaats. Voor de vele fans blijft het een uitgelezen kans om toestellen van vervlogen tijden in actie te zien.





De Stampe Fly In is genoemd naar pioniers Jean Stampe en Maurice Vertongen, de bouwers van de prachtige tweedekker Stampe SV4. Ze leven voort in het museum op de luchthaven. Blikvangers op de Fly In zijn verder nog 'war birds' als de Spitfire, Hawker Fury en de Trojan. De Red Devils van de Belgische luchtmacht houdt formatievluchten met de Fouga Magister. Bezoekers kunnen ook even plaatsnemen in een F16. Wees gerust: ze hoeven niet te vliegen. Héél leuk zijn de luchtdopen van de Royal Antwerp Aviation Club, met een SV4 en andere toestellen.





Toegang: 5 euro. Gratis voor kinderen tot 12 jaar. Info: www.stampe.be (PHT)