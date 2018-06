26 bestuurders betrapt op rijden onder invloed 04 juni 2018

02u39 0

26 bestuurders werden afgelopen weekend betrapt op drinken en rijden, nog eens 8 bestuurders werden betrapt op drugs. Eén man met een positieve drugstest had een minderjarig kind aan boord én had geen rijbewijs.





In totaal werden zo'n 685 voertuigen gecontroleerd, verspreid over de August Van de Wielelei en de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Tegelijk werd er ook een snelheidscontrole gehouden op de Beukenlaan in Wilrijk, 2.422 auto's werden daarbij gecontroleerd. 158 auto's werden geflitst en 110 werden er zelfs uit het verkeer gehaald door de politie, 8 mochten ineens hun rijbewijs afgeven. (NBA)