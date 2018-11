2.000 klanten proeven van vernieuwd winkelconcept Delhaize ADA

28 november 2018

In Deurne is de eerste Delhaize geopend volgens het vernieuwde concept. Het is de eerste winkel in Antwerpen waarbij de supermarkt ook klanten wil bedienen die op zoek zijn naar een kant-en-klare gezonde maaltijd. Daarvoor werkt de winkelketen samen met Foodmakers die een Fresh Atelier in Delhaize winkels uitbaat. “We zien dat winkelen evolueert en de klant van twintig jaar geleden is niet meer de klant van vandaag. Dus moet ook je winkelconcept vernieuwen,” klinkt het bij Delhaize. Naast de snelle hap, blijft Delhaize ook verder inzetten op de typische producten. Volgend jaar zullen nog eens 36 Delhaize-winkels over heel Vlaanderen omgevormd worden naar het nieuwe concept.