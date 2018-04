19-jarige vervalst theoretisch rijexamen 09 april 2018

De politie kon vrijdagnamiddag een man van 19 jaar arresteren die een theoretisch rijexamen aflegde in de Santvoortbeeklaan in Deurne. De man deed dat niet in eigen naam, maar met de gegevens van zijn 27-jarige vriend. De examinator had het bedrog in de gaten en verwittigde de politie. In plaats van een voorlopig rijbewijs, kreeg de verdachte een rit naar het politiekantoor en een proces-verbaal aangeboden. (BSB)